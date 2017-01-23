Певец, композитор, автор песен, писатель... В программе «Живая струна» Юрий Лоза рассказал слушателям, как написать хит или хлёсткий пост в Facebook, в чём феномен The Beatles, а также о том, что слушает в автомобиле, какое блюдо умеет готовить и за что поклонники говорят ему спасибо...
Январь – месяц довольно богатый на дни рождения. Сегодня, 26 января, день рождения Семёна Канады. Кстати, в прошлом году артист отметил юбилей – 15-летие сольной карьеры: «Альбом "Родная жена" был выпущен в 2001 году. Это практически начало моей сольной карьеры...»
Судебные приставы доложили, что задолженность российских автомобилистов по штрафам за нарушения ПДД достигла астрономической суммы 27,6 миллиарда рублей. Правдами и неправдами в прошедшем году с неплательщиков удалось взыскать около 12 миллиардов...
Даже, защищая наших спортсменов, я всегда оставляю себе небольшой процент сомнений. Но в ситуации с Татьяной Лебедевой у меня нет никаких сомнений в её невиновности. Мне судьба подарила знакомство с этой выдающейся прыгуньей и неординарной личностью. Лебедева – чемпионка афинской олимпиады по прыжкам в длину. Там же, в Греции, она завоевала серебро в тройном прыжке. Вчера стало известно, что Лебедеву лишают...
Радио Шансон начало своё вещание 15 августа 2000 года. За годы своего существования радиостанция завоевала сердца почти 10 миллионов слушателей. Радио Шансон, чей прямой эфир вы можете слушать онлайн на официальном сайте, стабильно входит в тройку лидеров радиостанций России.
Войти через: