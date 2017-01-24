Певец, композитор, автор песен, писатель... В программе «Живая струна» Юрий Лоза рассказал слушателям, как написать хит или хлёсткий пост в Facebook, в чём феномен The Beatles, а также о том, что слушает в автомобиле, какое блюдо умеет готовить и за что поклонники говорят ему спасибо...
Свой день рождения 27 января отмечает одна из самых ярких звёзд современного шансона. Так что поздравлять мы будем её, Елену Ваенгу. Свою первую песню «Голуби» она написала в 9 лет, став победителем Всесоюзного конкурса молодых композиторов на Кольском полуострове. Кстати, родилась Лена в Североморске...
Сразу два муниципальных депутата вдруг заметили без толку колесившие по дворам тракторы. Чистить дороги им было просто нечем. На вопрос, мол, зачем разыгрывать этот спектакль, водители признались, что простаивать им нельзя, потому что из космоса за ними следит зоркий и строгий глаз ГЛОНАСС...
Я уже не раз говорил, что в мировом спорте есть неприкосновенные личности и есть неприкосновенные виды спорта. Американский футбол, баскетбол, Национальная хоккейная лига. Теннис к ним тоже относится. Только не приводите мне в пример Марию Шарапову. Она всё-таки русская. Её можно было разменять в этой допинговой войне. А вот сестры Уильямс – это заокеанская гордость, их трогать – ни-ни. Только одного не понять: почему бывший глава Российской...
Радио Шансон начало своё вещание 15 августа 2000 года. За годы своего существования радиостанция завоевала сердца почти 10 миллионов слушателей. Радио Шансон, чей прямой эфир вы можете слушать онлайн на официальном сайте, стабильно входит в тройку лидеров радиостанций России.
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