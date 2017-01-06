Один из самых активных участников музыкального марафона «Ээхх, Разгуляй» Сергей Любавин рассказал «Радио Шансон», как работал журналистом, как записал свой первый альбом и чем ему дорога песня «Влади»...
До Нового года остаётся всего пара дней, так что мы продолжаем расспрашивать у любимых артистов о том, как они собираются встречать 2017-й. И сегодня своими планами с нами делится Валерий Курас. Мы попросили известного шансонье подвести итоги уходящего 2016 года...
Летом нынешнего года в правилах появился новый термин «Опасное вождение». Горячие споры относительно того, какие действия водителя можно считать опасными, благополучно разрешились. Среди блюстителей безопасности движения нашелся-таки человек, который юридически правильно...
Недавний хоккей на домашней арене ЦСКА против земляков-динамовцев был игрой сильных людей. И в плане истории соперничества, и в плане сегодняшней расстановки сил, и в плане того, что встречались первые чемпионы страны, динамовцы, и ЦСКА, к достижениям которого в ближайшие полвека вряд ли кто подберётся. 33 комплекта золотых наград советской чеканки и один российской – дорогого стоят! В эти декабрьские дни наши клубы передают друг другу эстафету праздника...
Радио Шансон начало своё вещание 15 августа 2000 года. За годы своего существования радиостанция завоевала сердца почти 10 миллионов слушателей. Радио Шансон, чей прямой эфир вы можете слушать онлайн на официальном сайте, стабильно входит в тройку лидеров радиостанций России.
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