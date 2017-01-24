Я уже не раз говорил, что в мировом спорте есть неприкосновенные личности и есть неприкосновенные виды спорта. Американский футбол, баскетбол, Национальная хоккейная лига. Теннис к ним тоже относится. Только не приводите мне в пример Марию Шарапову. Она всё-таки русская. Её можно было разменять в этой допинговой войне. А вот сестры Уильямс – это заокеанская гордость, их трогать – ни-ни. Только одного не понять: почему бывший глава Российской...