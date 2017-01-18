Певец, композитор, автор песен, писатель... В программе «Живая струна» Юрий Лоза рассказал слушателям, как написать хит или хлёсткий пост в Facebook, в чём феномен The Beatles, а также о том, что слушает в автомобиле, какое блюдо умеет готовить и за что поклонники говорят ему спасибо...
20 января мы празднуем юбилей певицы, актрисы, народной артистки России Ирины Аллегровой. Нет надобности пересказывать биографию Аллегровой. Поклонники знают её наизусть, а те, кому интересно, могут и сами найти всё самое важное в интернете. Отмечу только, что...
В Госдуму с одобрения Центробанка поступило предложение в десять раз уменьшить штрафные санкции к страховым компаниям за просрочку ремонта аварийной машины. Пока в проекте закона говорится об 1 проценте страховой суммы за каждый день...
Все команды уже на сборах в тёплых странах. Все да не все. «Томь» не нашла денег, чтобы купить билеты на самолёт. Вместо того, чтобы уже готовиться к весенней стадии чемпионата, команда ищет деньги. Как в Томске любят футбол и свою команду, я знаю не понаслышке, но почему-то именно здесь с завидной регулярностью возникает одна и та же ситуация: задолженности по зарплатам, долги перед сотрудниками, перед коммунальщиками – да что тут перечислять...
Радио Шансон начало своё вещание 15 августа 2000 года. За годы своего существования радиостанция завоевала сердца почти 10 миллионов слушателей. Радио Шансон, чей прямой эфир вы можете слушать онлайн на официальном сайте, стабильно входит в тройку лидеров радиостанций России.
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