Певец, композитор, автор песен, писатель... В программе «Живая струна» Юрий Лоза рассказал слушателям, как написать хит или хлёсткий пост в Facebook, в чём феномен The Beatles, а также о том, что слушает в автомобиле, какое блюдо умеет готовить и за что поклонники говорят ему спасибо...
Бари Алибасов и Владимир Политов приняли участие в «Звёздном завтраке» на «Радио Шансон». Для этого была важная причина, о ней подробнее чуточку позже. А начать хотелось бы с самого начала. Бари Каримович рассказал нам о том, как рождалась группа «На-На», как проводился первый кастинг в коллектив: «Пришли бабушки и дедушки. В стране нечего было есть...»
Страховщики заключили альянс с московскими властями, чтобы при помощи многочисленных камер видеофиксации отслеживать водителей, которые ездят без полиса ОСАГО. Пока это лишь эксперимент. Штрафы нарушителям на первых порах выписывать не будут. Когда систему наладят, в выигрыше останутся обе стороны...
Узнал и не поверил! Неужели спортсмены олимпийских сборных России больше никогда не наденут форму производства компании Bosco? Неужели мы впредь не будем скромно тупить глаза, наблюдая за этим аляповатым произведением ткацко-дизайнерского искусства? Bosco проиграла тендер на право экипировать наших спортсменов, отправляющихся на олимпийские игры! В этом предложении ключевое слово – «тендер». Ибо в 2001 году
Радио Шансон начало своё вещание 15 августа 2000 года. За годы своего существования радиостанция завоевала сердца почти 10 миллионов слушателей. Радио Шансон, чей прямой эфир вы можете слушать онлайн на официальном сайте, стабильно входит в тройку лидеров радиостанций России.
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