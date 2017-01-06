Недавний хоккей на домашней арене ЦСКА против земляков-динамовцев был игрой сильных людей. И в плане истории соперничества, и в плане сегодняшней расстановки сил, и в плане того, что встречались первые чемпионы страны, динамовцы, и ЦСКА, к достижениям которого в ближайшие полвека вряд ли кто подберётся. 33 комплекта золотых наград советской чеканки и один российской – дорогого стоят! В эти декабрьские дни наши клубы передают друг другу эстафету праздника...