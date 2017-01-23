Даже, защищая наших спортсменов, я всегда оставляю себе небольшой процент сомнений. Но в ситуации с Татьяной Лебедевой у меня нет никаких сомнений в её невиновности. Мне судьба подарила знакомство с этой выдающейся прыгуньей и неординарной личностью. Лебедева – чемпионка афинской олимпиады по прыжкам в длину. Там же, в Греции, она завоевала серебро в тройном прыжке. Вчера стало известно, что Лебедеву лишают...