Один из самых активных участников музыкального марафона «Ээхх, Разгуляй» Сергей Любавин рассказал «Радио Шансон», как работал журналистом, как записал свой первый альбом и чем ему дорога песня «Влади»...
Не так давно здесь, на "Радио Шансон", мы встречали очень необычного, но весьма интересного гостя. Это певец и актёр Жюльен Дассен. Это не однофамилец легендарного Джо Дассена, а один из его сыновей. Надо сказать, он очень похож на своего отца – так же обаятельно улыбается и даже жестикулирует. В Россию Жульен приехал не случайно...
Росавтодор собирается изучить зарубежный опыт строительства дорог из солнечных батарей. Похвально! Лишняя электроэнергия нам не помешает. Опять же давно пора совершенствовать технологии дорожного строительства. А то мы всё по старинке отсыпаем грунтовку гравием, заливаем асфальтом, а потом латаем дыры...
Великий Ломоносов утверждал: мощь Руси будет прирастать Сибирью, полагая, что именно на местах находится могучий потенциал развития. Только глупцам невдомёк, что сила отечественного спорта лежит в той же плоскости – в провинции, где тяга к спорту неимоверная.Не скажу, что подмосковный Сергиев Посад – глубокая провинция, но в спортивном плане он её напоминал. Духовный, культурный, туристический центр, однако в городе до поры до времени тот же хоккей был в загоне...
Радио Шансон начало своё вещание 15 августа 2000 года. За годы своего существования радиостанция завоевала сердца почти 10 миллионов слушателей. Радио Шансон, чей прямой эфир вы можете слушать онлайн на официальном сайте, стабильно входит в тройку лидеров радиостанций России.
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