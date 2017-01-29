Певец, композитор, автор песен, писатель... В программе «Живая струна» Юрий Лоза рассказал слушателям, как написать хит или хлёсткий пост в Facebook, в чём феномен The Beatles, а также о том, что слушает в автомобиле, какое блюдо умеет готовить и за что поклонники говорят ему спасибо...
День рождения отмечает сегодня, 1 февраля, советский и российский певец, композитор, автор песен Юрий Лоза. Любимейший в нашей стране артист, которого знают все. Стоит только упомянуть, например, название песни «Плот». По словам прославленного музыканта...
Роспотребнадзор решил проверить, насколько безопасна продукция предприятий, выпускающих «незамерзайку» в промышленных масштабах. Результаты тестов неутешительные. Количество этанола в жидкостях, поступающих в продажу, значительно превышает...
Болельщики со стажем помнят, как много лет назад на футбольной карте страны вдруг появилась команда «Спартак-Чукотка». Многие посмеялись над затеей, но никто не понял, для чего это было сделано. Вскоре клуб благополучно почил в бозе. А как сверкнули и погасли такие команды, как «Сатурн» и «Москва»? По чьей прихоти они возникали? Что это за кукловоды шалят? Помню, я от души смеялся, когда всё Рублёвское шоссе, самое дорогое место в России, было увешано рекламными баннерами...
Радио Шансон начало своё вещание 15 августа 2000 года. За годы своего существования радиостанция завоевала сердца почти 10 миллионов слушателей. Радио Шансон, чей прямой эфир вы можете слушать онлайн на официальном сайте, стабильно входит в тройку лидеров радиостанций России.
Войти через: