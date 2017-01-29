Болельщики со стажем помнят, как много лет назад на футбольной карте страны вдруг появилась команда «Спартак-Чукотка». Многие посмеялись над затеей, но никто не понял, для чего это было сделано. Вскоре клуб благополучно почил в бозе. А как сверкнули и погасли такие команды, как «Сатурн» и «Москва»? По чьей прихоти они возникали? Что это за кукловоды шалят? Помню, я от души смеялся, когда всё Рублёвское шоссе, самое дорогое место в России, было увешано рекламными баннерами...