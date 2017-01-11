Не так давно здесь, на "Радио Шансон", мы встречали очень необычного, но весьма интересного гостя. Это певец и актёр Жюльен Дассен. Это не однофамилец легендарного Джо Дассена, а один из его сыновей. Надо сказать, он очень похож на своего отца – так же обаятельно улыбается и даже жестикулирует. В Россию Жульен приехал не случайно...