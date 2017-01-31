Бари Алибасов и Владимир Политов приняли участие в «Звёздном завтраке» на «Радио Шансон». Для этого была важная причина, о ней подробнее чуточку позже. А начать хотелось бы с самого начала. Бари Каримович рассказал нам о том, как рождалась группа «На-На», как проводился первый кастинг в коллектив: «Пришли бабушки и дедушки. В стране нечего было есть...»