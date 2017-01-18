Все команды уже на сборах в тёплых странах. Все да не все. «Томь» не нашла денег, чтобы купить билеты на самолёт. Вместо того, чтобы уже готовиться к весенней стадии чемпионата, команда ищет деньги. Как в Томске любят футбол и свою команду, я знаю не понаслышке, но почему-то именно здесь с завидной регулярностью возникает одна и та же ситуация: задолженности по зарплатам, долги перед сотрудниками, перед коммунальщиками – да что тут перечислять...